Après avoir volé 2 millions de FCfa à sa patronne à Dakar: Une femme de ménage tombe à Mbacké

K. Thiam, une femme de ménage, qui a volé la somme de 2 millions de FCfa à son employeuse à Dakar, tombe à Mbacké, un département situé de la région de Diourbel. Arrêtée dimanche par la police de la localité, elle a été acheminée vers Dakar, lundi dernier, pour les besoins de l’enquête.



Après son forfait, la mise en cause s’est réfugiée à Mbacké, où elle se la coulait douce. Selon "Source A", elle a acheté un téléphone portable de marque iPhone à 250.000 F Cfa auprès d’un fournisseur basé à Touba. Elle s’est aussi procurée un autre appareil de marque Itel, avant de confier à sa mère le montant de 1,5 million de FCfa.



En effet, c’est suite à une plainte déposée par la plaignante auprès de la Brigade de proximité de Hann Maristes à Dakar, transmise à la police de Mbacké, que l’arrestation de K. Thiam a été possible.

