Après l’accusation de triple viol : Kabirou Mbodje poursuivi pour blanchiment de 3 milliards FCfa Les déboires ne finissent pas pour Kabirou Mbodje. Après son triple viol en France où il est placé en détention, le PDG de Wari est au cœur d’une information judiciaire confiée au juge du 7e cabinet d’instruction du tribunal de Dakar. D’après "Libération", le PDG de Wari est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale portant sur 3 milliards FCfa.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Le magistrat instructeur avait désigné une délégation judiciaire à la Sûreté urbaine de Dakar, qui vient de lui transmettre un rapport explosif. Plusieurs auditions ont été effectuées dans le cadre de ce dossier, selon la même source.



Cette affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent fait suite à des rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), qui avaient épinglé l’homme d’affaires.



La CENTIF avait été alertée par un virement suspect effectué en 2021, par une société basée à Hong Kong et dénommée Smart World Limited au profit de Waripay Africa Sa. Le montant de la transaction : 1 milliard 147 millions 924 mille 750 francs Cfz.



Le parquet, qui a reçu le rapport de la CENTIF, avait ouvert une enquête. Celle-ci montrera que Waripay Africa Sa avait reçu un autre virement de 2 milliards 500 millions 75 mille 138 francs Cfa, dont 1 milliard 750 millions en provenance de la Smart World Limited.



Ce dernier montant aurait servi, selon les auteurs de la transaction, à la constitution du capital social de la société bénéficiaire. Il sera ensuite transféré, dans un délai d’un mois, à Wari Sa, société de droit togolais appartenant à Kabirou Mbodje.



Et que, c’est pour transférer des fonds de cette société à Wari Sa qu’il a créé ensuite Waripay Africa Sa, qui aura servi de relais.









