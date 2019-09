Après l'affaire de la drogue saisie au port : Toubèye au cœur d'une mafia de véhicules volés en France

Ibrahima Thiam alias Toubèye, présumé cerveau de l'affaire de la cocaïne saisie au port de Dakar, est impliqué dans une rocambolesque histoire de trafic de véhicules et de motos volés en France.



D’après le quotidien Libération, le parquet, qui a déjà ouvert une information judiciaire, a requis un deuxième mandat de dépôt contre lui.



Toubèye fait l'objet de trois plaintes, relatives au trafic de voitures de luxe volées. Il aurait vendu une voiture de type Range Evoque, une Bmw X5 et une Moto G5 1200, tous volés, à trois personnes différentes.



Et, il a été extrait de sa cellule pour être entendu par la Division des investigations criminelles (Dic).



Déféré jeudi dernier, il sera édifié sur son sort ce lundi.



