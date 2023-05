Après l’attaque de sa maison: Barthelemy Dias, Maire de Dakar met en garde La maire de Dakar, Barthelemy Dias s’est prononcé sur l’attaque de son domicile, perpétrée en début de soirée, ce mardi. Sur le plateau de 7tv, Barthelemy Dias a tenu à avertir et à mettre en garde.



« Je m’appelle Barthelemy Toy Dias, je ne suis pas une personne qu’on attaque dans ce pays. Ces personnes qui viennent pour m’attaquer ne sont peut-être pas bien informées sur ma personne. Ces personnes qui sont venues m’attaquer ne le feront plus jamais de leurs vies », a martelé l’homme politique sur le plateau de la 7tv ce mardi.



D'après Barthélemy Dias, ce qui s’est passé entre hier et aujourd’hui, n’est pas l’expression du peuple sénégalais. Mais plutôt, l’œuvre de personnes payées pour nuire.



Il ajoute : « ceux qui m’ont attaqué, les deux n’habitent pas à Dakar, ils ne parlent même pas Olof. Ils sont venus à Dakar et logent chez un responsable politique. J’ai demandé à ma sécurité de remettre leurs téléphones aux forces de l’ordre. »





