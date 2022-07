Après l’échec des Lions du basket en Egypte: La FSBB rompt ses négociations de contrat avec Boniface Ndong La fédération sénégalaise de Basketball, regrette-t-on, fait payer ses carences et impairs à l’entraineur de l’équipe, Boniface Ndong. Après l’échec de la participation des Lions du basket à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde en Egypte, la fédération sénégalaise de basketball a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong.

Avant la participation de l’équipe nationale de Basket à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde, ladite fédération sénégalaise de basket était en discussion avec Boniface Ndong pour la signature d’un nouveau contrat.



Mais, suite au débacle de l’équipe nationale de basket, la Fédération sénégalaise de Basket avec sa gestion tant décriée, a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong. « Après analyse de la participation de notre équipe nationale à la fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde qui vient de se dérouler en Egypte, la fédération sénégalaise de basketball a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong », lit-on, à travers le communiqué de la fédération sénégalaise de basket.



Ainsi, elle remercie Boniface Ndong pour le travail accompli à la tête de l’équipe nationale masculine.



Et pourtant, rappelle-t-on, le DTN et coach des filles qui avait lamentablement échoué lors de la coupe d’Afrique, reste quand même impunie. Ainsi, va le Sénégal... Boniface, déplore-t-on, paie les carences de Me Babacar Ndiaye et de sa gestion calamiteuse des affaires du basket.











