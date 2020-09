Après la condamnation de Diack-père et Diack-fils fait appel...médiatiquement

Depuis la condamnation de l’ancien président de l’iAAF, Lamine Diack, à 4 ans de prison dont deux fermes, son fils Massata Diack multiplie les concerts musicaux et les shows médiatiques dans les journaux et réseaux sociaux. il ne lui restait que du « Rap » comme moyen d’expression pour véhiculer ses messages. Bref, Diack-fils fait appel « médiatique » à sa manière pour contester cette lourde décision de la Justice française. Vraiment, Pape Massata Diack prend les Sénégalais pour des demeurés ! Car, on voit mal comment ses foudres et autres menaces peuvent influencer la Justice française.



Egalement, « Le Témoin quotidien » voit mal comment un Pape Massata Diack peut-il réussir là où la diplomatie sénégalaise a lamentablement échoué dans l’affaire Lamine Diack? c’est-à-dire pousser les magistrats français à lâcher prise. Pourtant, rien n’était plus facile pour Diack-fils que d’aller se constituer prisonnier en France, décharger son père devant la barre pour tout assumer, quitte à écoper d’une peine de mort et se faire guillotiner.



Et si Pape Massata Diack était un élève brillant en Histoire, il allait suivre les pas de nos braves tirailleurs. C’est-à-dire, être allié de son père pour faire un débarquement à la Normandie sous la bannière « On tue les Diack, mais on ne les déshonore pas ! ». Hélas, un débarquement manqué ! Et un appel interjeté… dans les médias sénégalais !











Le Témoin

