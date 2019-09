Après la déclaration du Khalife Général des Mourides: Le Stade de Mbacké nuitamment vandalisé

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 13:53

Hier, après la visite du Khalife Général des Mourides à Mbacké et suite à son souhait de voir le stade de la localité délocalisé, des personnes sont revenues la nuit pour vandaliser le Stade Nelson Mandela. Plusieurs dégâts ont été relevés dans ce stade.



Interrogé par la Rfm, Mody Diba, le vice-président de l’ODCAV de Mbacké, précise que tout a été détruit. "Les murs sont saccagés, les poteaux des camps arrachés et la grille de protection détériorée", explique-t-il.



Le vice-président de l’Odcav de Mbacké, annonce qu'une plainte contre le nommé Ibou Diop, formellement identifié, a été déposée.

