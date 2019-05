Après la défaite face à Liverpool, Lionel Messi passe un sale quart d'heure* Incapable de trouver la faille mardi lors de Liverpool-Barça (4-0), Lionel Messi a connu une autre mésaventure à l’issue de la rencontre. Le bus de l’équipe serait parti sans lui.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Le cauchemar de Lionel Messi ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et le FC Barcelone (4-0), mardi. L’Argentin, incapable de trouver la faille dans la défense des Reds, a en effet eu la désagréable surprise de voir que le bus de l’équipe était parti sans lui à l’issue de la rencontre, selon l’émission espagnole El Chiringuito.



Un contrôle antidopage s'est éternisé



L’attaquant argentin s’est éternisé dans le vestiaires en raison d’un contrôle antidopage qui a duré. Il a traversé la zone mixte d’Anfield, sans s’arrêter, de longues minutes après ses partenaires qui n’avaient donc pas remarqué l’absence de la star. Selon le Mundo Deportivo, Messi a rejoint ses coéquipiers à l'aéroport de Liverpool en compagnie de Pepe Costa, homme de confiance du joueur. Il aurait même été pris à partie par certains supporters catalans mécontents.





Les hommes d’Ernesto Valverde ont été complètement dépassés par l’envie anglaise en seconde période. Lors du match, les Catalans se sont fait remarquer par un autre oubli important en laissant Trent Alexander-Arnold tirer un corner à l’origine du quatrième but dans un incroyable attentisme.



Auteur d’un doublé lors du match aller (3-0), Lionel Messi a eu quelques opportunités mardi à Anfield mais a buté à plusieurs reprises sur Alisson Becker. Il s’est aussi heurté à l’intensité du dispositif des Reds, notamment en seconde période. L’Argentin avait fait de la Ligue des champions son objectif prioritaire de la saison après le traumatisme d’une première remontada face à l’AS Rome la saison passée en quarts de finale. Il compte toujours quatre titres dans la compétition à son palmarès (2006, 2099, 2011 et 2015).



Rmcsport







* le titre est de la rédaction

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos