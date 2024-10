Après la dissolution de l’Assemblée nationale: Les salaires et carburants des députés bloqués

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2024 à 11:59 | | 1 commentaire(s)|

Ça commence à faire grincer des dents chez les députés sortants. Bés bi a appris que leurs salaires et carburants sont «bloqués». Les parlementaires avaient l’habitude de percevoir «au plus tard le 2 du mois». Des sources parlementaires concordantes confient que le Trésor a été interpellé à plusieurs reprises mais dit attendre «les instructions».



Pourtant l’alinéa 4 de l’article 87 de la Constitution est clair : «L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.» Qui donne donc ces «instructions» ?



D'aprés le journal, l’on murmure que ce serait une directive du Premier ministre qui avait aussi annoncé le blocage des salaires des membres du Hcct et du Cese. Faute d’avoir pu supprimer les deux institutions, leurs présidents ont été limogés.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook