Après la mairie de Dakar, Barthélémy Dias destitué de la présidence de Metropolis

Dans une note de Jordi Vaquer, Secrétaire général de Metropolis, il est indiqué que Barthélemy Dias n’est plus président de Metropolis.



« Ce 13 décembre 2024, M. Barthélémy Dias a été destitué de son poste de maire de Dakar, une décision qui entraîne également la perte de son titre de président de Metropolis. Face à cette situation exceptionnelle, le Comité exécutif de Metropolis s’est réuni le 8 janvier 2025, pour examiner les implications de cette destitution et définir une marche à suivre », indique la note, nous dit "leSoleil-sn".



Après délibérations, le Comité a recommandé d’appliquer les dispositions de l’article 10 des Statuts de Metropolis, qui prévoit la désignation d’une présidence intérimaire parmi les co-présidences, en cas de vacance du poste.



Ainsi, la ville de Montevideo a été désignée pour assurer la présidence intérimaire jusqu’à l’élection d’une nouvelle présidence.



M. Dias a été élu en juin 2023 à ce poste. Metropolis est une association mondiale des grandes villes et des aires métropolitaines du monde.