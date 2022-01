Après la publication des résultats: Wakhinane Nimzatt met en garde le nouveau maire de Guediawaye

Ahmed Aidara, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi qui faisait face à Aliou Sall, l'a finalement remporté avec 35.143 voix contre 29.674 pour le maire sortant représentant la coalition Benno Bokk Yakaar.



Dans la commune de Golf Sud, c'est toujours la coalition Yewwi Askan Wi qui rafle la mise. Khadija Mahécor Diouf, bat Lat Diop, malgré le soutien de la ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall. La candidate de Yaw a obtenu 9 235 voix contre 8 070 pour Benno Bokk Yakar.



Racine Talla, maire sortant de Wakhinane Nimzatt est conforté dans sa commune, en empochant 6107 voix, devançant la coalition Yewwi Askan Wi détenant 5890 voix de 217 voix.



D’ailleurs, le maire de Wakhinane Nimzatt a animé une conférence de presse ce mercredi, pour remercier les populations pour la confiance renouvelée, commenter la nouvelle situation politique et mettre en garde le nouveau maire de Guediawaye, que sa gestion ne sera pas facile s’il ne s’inscrit pas dans l’orthodoxie et le respect de l’état de droit.



Le nouveau maire de Guediawaye aura la lourde tâche de diriger un Conseil municipal où il est minoritaire. En effet, il ne disposera que de 39 conseillers sur 86 et devra composer avec les autres listes, pour faire passer ses projets.