Après la rencontre des deux leaders : des khalifistes pour une alliance entre Sonko et Khalifa Sall Des militants de Taxawu Senegaal, de Ziguinchor voient d’un bon œil une alliance entre Ousmane Ousmane Sonko et leur leader Khalifa Sall en vue des prochaines échéances électorales.

C’est ce qu’ils ont déclaré, hier, à Ziguinchor lors d’une assemblée générale et après la rencontre, vendredi dernier, entre les deux leaders politiques. Les partisans de l’ancien maire de Dakar ont d’ores et déjà annoncé qu’ils seront candidats à toutes les élections et notamment pour la mairie de Ziguinchor.

Ils ont également annoncé qu’ils prendront part aux prochaines manifestations contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna.



