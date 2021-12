Après la sortie de Khalifa Sall sur l'amnistie: Le PDS rejette la main tendue de Macky Sall

Toutefois, la précision est faite après que le chef de l’État, Macky Sall, et l’opposant, Khalifa Sall, ont relancé le débat, dans différentes interview accordées à nos confrères de Rfi et France 24.



Le premier a précisé qu’il n’y était pas opposé. L’ancien maire de Dakar de répondre qu’il n’est pas demandeur.



Doudou Wade de poursuivre, dans les colonnes de "L’Observateur": « Ce que le PDS demande et nous l’avons toujours dit, c’’est le réexamen du dossier de Karim Wade, conformément à la demande de la Commission des Droits de l’Homme. Le Sénégal a déjà répondu à la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, pour dire que le protocole était supérieur aux Lois nationales. Par conséquent, le PDS demande le réexamen du procès. Et c’est possible. Il suffit d’une lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour le faire ».











Emedia