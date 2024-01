Après la validation des parrainages: La coalition Andu Nawlé Ligeeyal Sénégal, se félicite des résultats de leur candidat La coalition Andu Nawlé Ligeeyal Sénégal (ANLS), membre de la coalition DIONNE 2024 de l’ancien Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, se félicite des résultats obtenus par leur candidat et qui lui ont permis de valider ses parrainages à la suite de la vérification et du contrôle par le Conseil constitutionnel.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024

Le Mouvement félicite le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne et toute l’équipe de la coordination du parrainage, avec à sa tête, le coordonnateur national et mandataire de la coalition, le professeur Mouhamadou Mounirou Sy, pour la qualité du travail et les résultats obtenus et qui ont permis à notre candidat de franchir cette étape malgré les insuffisances du système de vérification et de contrôle des parrainages.



La coalition Andu Nawlé Ligeeyal Sénégal (ANLS) ,alliance de mouvements politiques, de mouvements citoyens et d’acteurs de développement, se veut une dynamique unitaire qui regroupe des femmes et des hommes imbus de valeurs sociales et républicaines, qui ont décidé de s’engager pour être des acteurs clé du développement durable du Sénégal. Elle s’est engagée dans la coalition DIONNE 2024, pour apporter les changements nécessaires et attendus par la population.



Ces changements, relève-t-on, ont pour noms souveraineté, refondation de la vie économique, cohésion sociale et politique, réconciliation de la République avec sa jeunesse, ainsi que la réconciliation nationale. La coalition Andu Nawlé Ligeeyal Sénégal (ANLS) restera mobilisée dans les 46 départements et avec la coalition Dionne 2024, pour élire le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne au soir du 25 février 2024.







