Après la visite du Président Sall à Paris: La Cojer France l'investit candidat pour la Présidentielle de 2024 Le Chef de l’Etat Macky Sall était à Paris cette semaine ou il a rencontré les responsables politiques de son parti. Il a donné rendez-vous au peuple sénégalais pour se déterminer sur cette question. « Je m’adresserai au pays dans pas longtemps. Nous aurons beaucoup à faire après cette déclaration, pour aller vers la marche du progrès, vers la victoire de 2024 » a-t-il dit. La Cojer de France a saisi la balle au rebond pour confirmer que le Chef de l’état Macky Sall sera bel et bien leur candidat. Jean Noel Dione et ses camarades ont en effet investi le président Sall.

« Le 13 mai a été un jour historique dans les annales de la DSE de France. On vous a investi comme notre candidat à la Présidentielle. Ce soir nous réitérons que pour nous la COJER, vous êtes notre candidat » a-indiqué Dione.



Il a expliqué cette décision par les nombreuses réalisations au profit de la Diaspora accomplies par le Gouvernement de Macky Sall. « La Cojer de France vous dit merci. Pourquoi parce qu'en 2016 avec la CES, 1 milliard 700 a été débloqué pour la diaspora. Il y a de cela deux mois la DER a ouvert sa plateforme pour un montant de 3 milliards de FCFA. Pour que tout jeune porteur de projet puisse investir au Sénégal.



Les binationaux vous disent merci parce que maintenant on peut voter sans pour autant que les deux parents soient sénégalais.



En 2011, les étudiants procédaient à des mouvements d’humeur à « Stalingrad» pour s’insurger contre les retards des bourses. Ce n’est plus le cas. Le 25 de chaque mois, les virements sont là ». Et de conclure en disant « Un vent nouveau souffle en France ».





