Après le MEFP, Amadou Bâ hérite pourtant d’un super ministère avec les MAESE

Après un passage réussi au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de 2003 en 2019, Amadou Bâ hérite pourtant d’un super ministère en succédant à Me Sidiki Kaba au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Au moment où son ancien ministère de l’Economie et des Finances a été "écrasé" en ministère des Finances et du Budget (Aboulaye Daouda Diallo), ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (Amadou Hot) et ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire (Zahra Iyane Thiam).



Pour se rendre compte de cet état de fait, il suffit de parcourir le Décret n° 2019 – 769 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères...



D’après le décret N° 2017-1565 du septembre 2017 relatif aux attributions du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Bâ, sous l’autorité du Premier Ministre, est chargé de préparer et de mettre en oeuvre la politique extérieure du Sénégal définie par le Président de la République ainsi que la gestion et l’assistance des Sénégalais vivant à l’étranger.



A ce titre, il négocie les accords et traités internationaux, et représente l’Etat dans les réunions internationales et les commissions mixtes. Il coordonne les relations officielles du Sénégal avec les Etats étrangers et les organisations internationales.



Il représente l’Etat dans les instances compétentes de l’Union Africaine. Il assure la mise en œuvre, le suivi et la coordination en liaison avec les départements ministériels compétents, des politiques d’intégration sous régionale et régionale africaines .



Il est tenu informé par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan des négociations qui se déroulent dans le cadre de la Zone Franc, de I’OHADA et de I’UEMOA.



Il porte assistance, en tant que de besoin, aux Sénégalais de l’extérieur, encourage et coordonne les initiatives visant leurs regroupements. Il développe des mécanismes permettant leur réinsertion économique, sociale et culturelle ainsi que leur accès au logement et la promotion de leurs projets d’investissement.



Il veille au rayonnement de l’image du Sénégal à l’extérieur. Les compétences qu’il exerce s’étendent à d’autres ministères, sous réserve des attributions internationales dévolues à ceux-là.



1° Cabinet et services rattachés :

– Cellule des Etudes, de l’Analyse et de la Prospective ;

– Service de l’Information, de la Communication et des Relations publiques ;

– Bureau des Pèlerinages ;

– Haut Conseil des Sénégalais de l’Extérieur ;

– Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Emigrés ;

– Bureau des passeports spéciaux.



2° Cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur :



3° Secrétariat général et services rattachés :

– Inspection des Services ;

– Service du Courrier général et de la Valise diplomatique ;

– Service du Chiffre ;

– Cellule de la Planification, du Suivi-évaluation et des Statistiques ;

– Cellule de passation des marchés publics.

– Cellule des Affaires juridiques.



4° Directions :

– Direction Afrique et Union Africaine ;

– Direction Asie – Pacifique et Moyen Orient ;

– Direction Europe – Amérique et Océanie ;

– Direction des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle ;

– Direction des Organisations Internationales et de la Mondialisation ;

– Direction de l’Intégration économique régionale et du NEPAD ;

– Direction du Protocole, des conférences internationales et de la Traduction ;

– Direction des Affaires juridiques et consulaires ;

– Direction de la Francophonie.



Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur

– Direction de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur ;

– Direction de l’Appui à l’Investissement et aux Projets.

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :

– Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam ;

– Centre national d’Action anti-mines ;

– Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur.

– Bureau de Coordination du Comité Permanent de l’OCI pour l’information et les Affaires Culturelles (COMIAC).

