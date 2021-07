Après le lancement de la deuxième phase du Parc industriel de Diamniadio: L’inauguration de l’usine KMS III annoncée

Le Chef de l’Etata clos sa communication sur son agenda, en informant le Conseil, qu’il procédera au lancement de la deuxième phase du Parc industriel de Diamniadio, le mardi 06 juillet 2021 et à l’inauguration de l’usine KMS III et du DAC de Keur Momar SARR, le samedi 10 juillet 2021.

