Après le match Cap Vert vs Sénégal/ Aliou Cissé : « Je suis satisfait et fier » Le sélectionneur du Sénégal s’est dit ’’satisfait et fier’’ de la victoire, 2-0, contre le Cap Vert, ce mardi, synonyme de qualification en quart de finale de la CAN 2021.





Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 19:37

’’Oui, je suis satisfait de mes joueurs’’, a réagi Aliou Cissé après la rencontre.Le Sénégal s’est qualifié, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en battant, le Cap-Vert, 2-0. Les buts sénégalais ont été inscrits en deuxième période par Sadio Mané et Bamba Dieng.



Les Cap-Verdiens ont joué à 09 suite à deux cartons rouges. Il a salué ’’la belle entame’’ de ses joueurs. Le Sénégal ’’avait à cœur de bien entrer dans la partie et les joueurs l’ont fait’’, a souligné le technicien sénégalais. ’’Les joueurs ont respecté les consignes, ce qui a permis de bien entrer dans la partie’’, a ajouté le sélectionneur national soulignant que son équipe a eu le temps de bien préparer ce huitième de finale.



Après sa qualification aux dépens du Cap-Vert 2-0, ce mardi, l’équipe du Sénégal sera opposée en quart de finale au vainqueur du match Mali-Guinée Equatoriale prévue mercredi à Limbé.





