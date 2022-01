Après le match Malawi Vs Sénégal: Sadio Mané reconnaît les difficultés des Lions dans le jeu et demande patience Les Lions sont ’’conscients de la situation actuelle" de l’équipe nationale, qui peine à convaincre depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a déclaré l’attaquant Sadio Mané, promettant une amélioration dans le jeu du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

’’On retiendra aujourd’hui la qualification (pour les huitièmes de finale), même si on est tous conscients de la situation actuelle de l’équipe’’, a-t-il dit en zone mixte, mardi, peu après le match contre le Malawi.



Le Sénégal, tenu en échec par l’équipe malawite (0-0), a terminé en tête de la poule B, devant la Guinée, battue par le Zimbabwe (1-2), à l’occasion de la troisième journée.



Sadio Mané affirme que depuis 10 ans qu’il est en sélection nationale, les Lions "ont toujours cartonné" en éliminatoires ou en phase finale de CAN. ’’Cette CAN n’est pas la même. C’est difficile pour nous tous. Il faut continuer à travailler et surtout être patients. On va continuer à s’améliorer et aller jusqu’au bout’’, a ajouté l’attaquant de Liverpool (élite anglaise).









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook