Après le pain en hausse, d'autres prix pourraient prendre l'ascenseur: Ce que l'Etat a déjà perdu et... En plus du coût du pain qui a flambé et qui n'a pas encore fini d'apporter un goût amer à la bouche des consommateurs, d'autres prix pourraient l'ascenseur. Rendant "toxique" à la limite notre alimentation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021

En renonçant aux taxes sur les denrées alimentaires, l'Etat a non seulement aidé les ménages, mais aussi a permis aux opérateurs économiques de pouvoir importer.



Mais l'exemple du pain dont le prix a connu une hausse montre que les ménages pourraient faire face, prochainement, à la flambée d'autres prix.



Source A se demande 'est-ce que Macky Sall et son régime pourront continuer à tenir le coup face au renchérissement des prix à l'international? D'autant que les prix du fret ont aussi pris l'ascenseur.



L'Etat a déjà saigné à plus de 40 milliards F CFA dont des pertes de plus 20 milliards F CFA pour la Douane après le renoncement aux taxes sur les produits alimentaires.



