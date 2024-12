Après le passage du Cyclone Chido : ADHA appelle à une action urgente, pour les 400 Sénégalais de Mayotte Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime sa profonde inquiétude, face à la situation dramatique que vivent nos compatriotes sénégalais à Mayotte, gravement affectés par le passage du cyclone Chido.

En effet, les dégâts causés par ce cyclone, sont considérables : infrastructures détruites, habitations en ruines et des risques imminents de pénuries alimentaires et de recrudescence des maladies. Malgré cette catastrophe, ADHA constate avec regret, l’absence de réaction officielle ou de solidarité manifeste de la part des autorités sénégalaises envers ces près de 400 Sénégalais, confrontés à une détresse aiguë. Communiqué.



Face à cette situation d’urgence humanitaire, ADHA exhorte les autorités sénégalaises, à agir sans délai:



1. Intervention présidentielle

Son Excellence Monsieur le président de la République est appelé à prendre publiquement position et à exprimer sa solidarité envers nos compatriotes sinistrés.

2. Envoi d’émissaires officiels

ADHA demande que des émissaires soient dépêchés sur place, afin d’évaluer la situation et de coordonner une assistance efficace.

3. Rapatriement volontaire

Si nécessaire, organiser un rapatriement volontaire pour les Sénégalais souhaitant retourner au pays, tout en garantissant leur sécurité et leur dignité.



ADHA interpelle les députés sénégalais de la diaspora, les invitant à jouer pleinement leur rôle surtout en cette circonstance. De même, le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur est sommé de prendre des mesures concrètes et urgentes, pour garantir leur bien-être et leur sécurité.





ADHA rappelle que la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen, où qu’il se trouve, est une responsabilité incontournable de l’État sénégalais.



À cet égard, le Sénégal a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, réaffirmant ainsi son engagement envers ses citoyens expatriés.



De plus, la Constitution sénégalaise garantit la protection des droits de ses ressortissants à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national.



Pour finir, Action pour les Droits Humains et l’Amitié appelle les autorités compétentes, à agir avec diligence et efficacité, afin de secourir nos compatriotes de Mayotte, conformément aux engagements internationaux et aux dispositions constitutionnelles du Sénégal.



Fait à Dakar, le 19 décembre 2024









M. Adama Mbengue

Président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)

