Après le pétrole : Macky, porte-bonheur des Lions… (Source : ANN) – Le Président Macky Sall est-il le porte-bonheur des Lions ? Aliou Cissé semble en tout cas y croire. L’entraîneur de l’équipe nationale de football a demandé au chef de l’État de rester encore en Russie pour assister aux prochains matchs des Lions, histoire de profiter de sa baraka. Et c’est le premier supporter des Lions de la Téranga qui en fait la révélation. « L’entraineur me disait : +il faut rester+, mais dans mon planning je devais repartir jeudi. Je vais voir, j’ai envie de les accompagner. En même temps, je devais prendre une semaine de congés », a déclaré le Président Macky Sall.

Le chef de l’Etat devait se rendre au Maroc le 29 juin pour une visite privée et en Mauritanie les 1er et 2 juillet à Nouakchott pour participer au Sommet de l’Union africaine.



Le 19 juin 2018, le Sénégal signe avec la manière son retour au Mondial après seize ans d'absence. Les Lions de la Téranga ont battu la Pologne 2-1. Ils étaient les derniers espoirs de leur continent, et les Sénégalais n'ont pas déçu.

Face à une équipe polonaise brouillonne et sans génie, les hommes d'Aliou Cissé ont réussi ce que ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Egypte, ni le Nigeria n'ont été capables de faire : gagner leur premier match.

Mais derrière les brillantes performances du Sénégal en Coupe du Monde, revient un chiffre "le 19", celui que porte Mbaye Niang auteur du premier but sénégalais en Russie 2018, si l'on sait que le premier inscrit contre la Pologne est attribué au défenseur polonais.

Le "19" c'est le numéro que portait aussi Papa Bouba Diop, celui qui a marqué le premier but du Sénégal en Coupe du Monde, (et but de la victoire contre la France) le 31 mai 2002. Papa Bouba Diop sera le meilleur buteur sénégalais en Coupe du monde avec 3 réalisations dont deux autres inscrits contre l'Uruguay.

L'histoire se poursuit...puisque Mbaye Niang est sur un forme étincelante et explosera sans aucun doute d'autres défenses dans les jours à venir...





Cheikh Mbacké SENE

