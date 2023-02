Après le sacre du Sénégal au Chan: Baba Tandian loue le style de management de Yankhoba Diatara

« Félicitations pour la belle victoire du Sénégal au Chan. Depuis que tu es arrivé à la tête du Ministère, les bons résultats s'enchaînent, les compétitions nationales comme internationales se tiennent sans encombres avec des résultats probants.



Cette vitalité de nos sports nationaux est liée à ton style de management qui allie la rigueur et l'équilibre. L'éthique et la morale. L'honnêteté et la transparence. Ceux qui, jadis te vouaient aux gémonies, téléguidés par des gens tapis dans l'ombre, doivent aujourd'hui, raser les murs. Bravo.



Le Président de la République ne s'est pas trompé dans le choix de ses hommes. Le tien est on ne plus édifiant. La nation te tire une fière chandelle », témoigne Baba Tandian.