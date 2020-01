Après le signal de la Sen Tv: Les comptes bancaires de Bougane «bloqués»

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 17:46 | | 0 commentaire(s)|

Quelques jours après la suspension du signal de la Sen Tv par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) pour non-respect de la réglementation sur la publicité des produits de dépigmentation, le groupe D-Média est, aujourd’hui, confronté à un problème de fiscalité.



Et pour cause, nous souffle une source, depuis plusieurs jours, les comptes bancaires des entreprises de Bougane Gueye Dani «sont bloqués par les impôts ».



D’ailleurs, des Avis à tiers détenteurs (Atd) ont été envoyés aux différentes banques sans que les directions ne soient informées d’un éventuel litige, proteste-t-on au sein du groupe.



Mais, le patron de D-Média soutient être en règle avec l’administration fiscale et sociale.

«Mes entreprises disposent toutes de quitus fiscaux délivrés par les services et approuvés par le trésor public », jure-t-il, documents à l’appui.



Une source de l’administration de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) dit ne peut ni confirmer, ni infirmer. Car, nous dit-on, «Bougane Gueye peut parler du contenu de son dossier fiscal, mais nous, on est tenus de respecter le secret professionnel», lâche notre interlocuteur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos