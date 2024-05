Après les 18 kg de cocaïne, encore 2,8 kilos saisis à Ngaparou

Un nouveau rebondissement a été noté dans l’affaire de la drogue saisie à Ngaparou et impliquant le fils de Idrissa Seck, Abdoulaye Seck. Selon les informations de Libération, reprises par Senenews, la police a mis la main, jeudi soir, sur 2,8 kg de cocaine, cachés dans une valise à double fond appartenant à Sylvain Bathiapara Mendy.





En effet, les policiers ont effectué, en compagnie de ce dernier, une perquisition dans son appartement à Ngor Virage, plus précisément à la Cité Senegindia. C’est dans cet appartement où la drogue a été retrouvée.



Ce qui vient s’ajouter aux 18 kilos de cocaïne déjà saisis sur le mis en cause lors de son arrestation au poste frontalier de Keur Ayib. Les policiers ont également effectué une perquisition dans une de ses résidences sises à Ngaparou.

Le journal note que le présumé cerveau dispose de plusieurs propriétés entre Dakar et la Petite-Côte.