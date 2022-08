Après les inondations : Les trois premières mesures urgentes prises par Antoine Diome Les 126 mm de pluie qui sont tombés sur Dakar ont causé d’énormes dégâts matériels et plongé beaucoup de foyers dans le désarroi. D’après certains médias, il y a eu des décès.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Face à cette situation, le gouvernement a pris trois mesures d’urgence. Dans un arrêté pris hier, vendredi, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a déclenché le Plan Orsec.



L’objectif est de «prendre les dispositions idoines à la protection et à l’assistance aux personnes sinistrées ainsi que les mesures de sauvetage des biens et de la préservation de l’environnement».



En vue de préparer le terrain et d’assurer une mise en œuvre harmonieuse des actions envisagées, le ministre de l’Intérieur devrait présider, ce samedi, selon L’Observateur, une réunion de coordination avec les services concernés.



Afin que les actions à entreprendre soient efficaces, il est demandé aux sapeurs-pompiers, à l’ONAS, à la Senelec, à l’Ageroute, entre autres partenaires techniques déployés sur le terrain depuis hier, vendredi, de faire l’état des lieux pour permettre la mise en place des mesures destinées à soulager les populations.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook