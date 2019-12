Après les menaces de Macky Sall, les travailleurs de la SDE suspendent leur mot d’ordre de grève

Le décret du Président de la République demandant aux agents de la Sénégalaise des eaux (SDE) d'assurer correctement la continuité du service public de l’eau potable sous peine de sanctions, a finalement payé.



Dans les agences et les usines de traitements de l’Eau, les agents grévistes ont repris le service. D’ailleurs, e syndicat du personnel qui a tenu son assemblée générale, a décidé de suspendre son mot d’ordre de grève.

Pour rappel, ces travailleurs qui exigent l’augmentation de leur part dans le capital dans la nouvelle société (Suez), ont décrété successivement 72 heures de grève et 48 heures, entraînant des pénuries d’eau à Dakar et sa banlieue.



En réponse à ce mouvement d’humeur, le chef de l’Etat a signé vendredi dernier, un décret réquisitionnant " à compter de ce jour, à partir de 20 heures jusqu’au 31 Décembre 2019, l'ensemble du personnel de la Sénégalaise des eaux ( SDE), pour assurer la continuité du service public de l’eau potable dans le périmètre affermé confié à la SDE ".



Le Président avait mis à contribution le ministre les forces de ministère des Forces armées et de l’intérieur, à contribution et averti que « tout manquement à cette réquisition sera puni conformément à la loi ».



