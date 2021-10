Après leur démenti sur des allégations de ralliement: Les mouvements de contestation du Fouta déterminés à poursuivre la lutte Des membres du grand collectif des mouvements de contestation du Fouta que sont les “Mouvement Président Yeejo Fouta”, “Fouta Insoumis”, “Sogui Weltaki”, “Dandé Mayo Émergent” et ”Fouta ko Enen”, ne décolèrent pas, après «les allégations de ralliement à la mouvance présidentielle, portées à leur endroit».

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021

Durant un point de presse qu’ils ont tenu dans la commune de Ourossogui, les différents représentants des mouvements de contestation ont, à travers des déclarations, fustigé « les propos indexant leur adhésion à la mouvance présidentielle ».



Portant la parole de la coalition, Abdoulaye Mbow déclare que les propos portant sur le soi-disant ralliement n’engagent que son auteur, qui a été exclu d’ailleurs depuis lors du mouvement, après plusieurs erreurs de communication. Déclarant n’avoir aucun lien avec les déclarations de cette personne, (Fatoumata Ndiaye, de “Fouta Tampi”, sans la citer), le porte-parole dit profiter de l’occasion pour faire comprendre à l’opinion publique, que les mouvements sont toujours déterminés à poursuivre la lutte.



« Après la tournée économique du Président Macky Sall, jusqu’à ce jour, aucun ruban n’a été coupé pour inaugurer quoi que ce soit. Avec le même engagement, nous continuons de réclamer des hôpitaux modernes, l’emploi et la subvention des jeunes et des femmes, la construction de la route du Ndandé Mayo, l’accès à l’eau potable dans la zone de Kanel, l’électrification rurale, la construction d’une université et le désenclavement du Ndandé Mayo ainsi que celui de la zone sylvo pastorale », clame Abdoulaye Mbow.













Sud Quotidien



