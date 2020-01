Après plusieurs années d’«exil » : Sindiély Wade à Dakar depuis 3 jours Sindiély Wade, la fille de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, est de retour à Dakar depuis 3 jours, rapporte Libération. Le journal se demande, d’ailleurs, si ce retour n’est le fruit des retrouvailles entre son père et le Macky Sall, malgré un nouveau refroidissent des relations entre les deux hommes. Accusée d’avoir dilapidé plusieurs milliards dans le cadre de l’organisation du Fesman en 2010, avec notamment Abdoul Aziz Sow, Sindiély Wade avait quitté le Sénégal après la chute de son père, dans un contexte de traque des anciens pontes de l’ex régime libéral pour bien mal acquis, avec la réactivation de la Crei. Son frère Karim, condamné dans ce cadre, puis gracié, vit toujours en exil à Doha.

