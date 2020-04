Après quatre mois sans salaire : Les travailleurs de Medis en chômage, souffrent

En cette période de pandémie du coronavirus, près de 250 travailleurs dont 117 permanents envoyés en chômage par Medis, sont au bord du gouffre. Cette entreprise était la seule au Sénégal à fabriquer des produits pharmaceutiques comme la chloroquine, qui est actuellement fondamentale dans la lutte contre le Covid-19. La réouverture de Médis devient une nécessité publique non seulement dans la situation où nous sommes avec la restriction de certains médicaments par la France, mais aussi pour ces travailleurs de Medis envoyés en chômage technique, sans aucune concertation au préalable.



Depuis la fermeture de Medis, les 250 travailleurs envoyés en chômage se réunissent pour essayer d’évaluer l’évolution de la situation et définir des stratégies à suivre. Ils ne perdent pas espoir, ils attendent toujours l’aboutissement de leur dossier suite à leur rencontre avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



« Depuis notre dernière rencontre avec le ministre de la Santé et de l’action sociale, nous attendons. Il n’y a pas vraiment d’évolution. Apparemment, le gouvernement est en train de travailler sur le dossier. Le ministre des Finances l’a affirmé lors d’un entretien à la radio « , a fait savoir Seydina Omar Ndiaye, délégué des travailleurs de Medis.



Cependant, pour ces travailleurs de Medis, la décision de la France de faire une restriction sur certains médicaments au Sénégal, vient conforter leur proposition de ré-ouvrir Medis, afin de fabriquer les médicaments pour le Sénégal et la sous-région. « Du moment que la France a décidé de ne plus importer un certains nombre de produits 39 molécules, cette décision devait pousser l’Etat à accélérer le dossier. D’autant plus que parmi ces 39, il y a une dizaine de produits qui sont fabriqués chez Medis et qui disposent des autorisations de mises en vente sur le marché », insiste M. Ndiaye.



Donc, à suivre ces fabricants de médicaments, le Sénégal n’a plus besoin de cette dépendance pharmaceutique de la France ou de l’étranger, pour avoir ces molécules.



Ils suggèrent ainsi à l’Etat d’activer le dossier puisqu'« au-delà du manque de médicaments sur le territoire national, près de 250 travailleurs de Medis sont restés 4 mois sans salaire. Avec cette situation actuelle, rester des mois sans salaire est extrêmement difficile. Il y a certains employés qui sont en train d’être virés de leur location. Heureusement que le chef de l’Etat avait sorti un décret pour empêcher les propriétaires de virer les locataires. Mais, bien avant ce décret, beaucoup de travailleurs de Medis ont été mis dehors pour non-paiement ».