Après quinze ans de loyaux services : Adama Douf, une grande figure, annonce son départ de NSIA Banque

Plus récemment, en janvier 2024, Adama diouf a été nommée Directeur General Adjoint de NSIA Banque Bénin, avec la responsabilité des succursales du Togo et du Sénégal.



"Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’Administration et toute la Direction du Groupe NSIA pour leur confiance, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont accompagnée et avec qui j’ai travaille au fil des années. Votre soutien et votre collaboration ont été essentiels à mon épanouissement professionnel", a écrit Adama Diouf sur sa page linkedin.