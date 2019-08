Après sa défaite face à Modou Lô: Eumeu Sène solde ses comptes devant la justice

Après sa lourde défaite face à Modou Lô, Eumeu Sène débute ses sorties sur le terrain judiciaire. L’éphémère Roi des arènes va servir une citation directe à son ancien compagnon et gourou, Bakhaw, pour calomnie et diffamation.



Tout est parti d’une l’interview parue dans un journal, dans laquelle ce dernier affirmait que Eumeu a perdu la couronne de Roi des arènes face à Modou Lô, à cause de sa femme, à qui il dit tout. « En plus, il avait beaucoup changé lorsqu’il a battu Bombardier et décroché le titre de Roi des arènes », disait Bakhaw.



Il devra s’expliquer, dans les jours à venir, sur ces propos tenus dans Sunu Lamb.

