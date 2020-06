Après sa demande d'auditer Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye: Aïda Mbodj dit recevoir des menaces de mort

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

La député Aïda Mbodj a révélé ce mercredi "avoir reçu des menaces". Ce, après qu'elle a déposé, au nom de l'opposition, des questions d'actualités sur les failles dans la gestion de la pandémie par le gouvernement. Des menaces qu'elle a pris très au sérieux.



“C’est vers 17 heures que j’ai reçu un appel. Au téléphone, la personne a proféré des menaces contre moi et m’a intimé de cesser d’attaquer le ministre de la Santé”, a raconté Aida Podji à la journaliste de la Tfm, Ndèye Arame Touré, d’une voix essoufflée.



Toutefois, elle dit avoir informé le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos