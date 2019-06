Après sa démission de la CDC: Le départ de Aliou Sall de la Mairie de Guédiawaye, réclamé

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|



Le frère du Président Sall est envahi de partout par des réclamations de tout genre. Après son départ de la Caisse des Dépôts et Consignations, certains membres de l’opposition, établis dans son périmètre communal, se réjouissaient de la nouvelle. Ils exigent tout bonnement son départ de la tête de la Mairie de Guédiawaye. « Ce qui s’est passé hier, devant les grilles de la mairie de Guédiawaye, est une orchestration de l’édile de la ville et de ses partisans. Ces derniers, ont organisé cette situation pour faire croire à l’opinion, d'un éventuel soutien des populations de Guédiawaye à Aliou Sall », décrypte le coordonnateur département des jeunes de Bokk Gis-Gis, Mourtallah Seck.



D’après ces membres de l’opposition, Aliou Sall doit subir le même sort que l’ex-édile de la ville de Dakar, Khalifa Sall. Puisque, les montants dont on parle dans le cas Aliou Sall, dépassent de loin la somme pour laquelle Khalifa est arrêté, condamné et déchu de ses fonctions de maire et de député à l’Assemblée nationale. Et les contestataires estiment qu’Aliou Sall fait du cinéma, en jurant sur le Coran.



Sous ce registre, l’opposition projette de tenir une marche le 4 juillet prochain à Guédiawaye sur l’axe Bountou Guédiawaye et école Golf Nord. Babacar Mbaye Ngaraaf, insiste-t-elle, a déjà déposé la demande à la préfecture.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos