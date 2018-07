Apres sa plainte contre des policiers, Babacar Diagne déféré au parquet

Le dossier opposant Babacar Diagne et la police commence à se corser ! Comme le révélait en exclusivité votre canard, le jeune Babacar Daigne qui a déposé une plainte contre quatre policiers pour extorsion de fonds, a été arrêté le vendredi vers les coups de 18 heures.



Durant tout le week-end, Babacar Diagne a été placé en garde-à-vue et c’est hier matin qu’il a été déféré au parquet pour « vente et détention de chanvre indien ». Ainsi Babacar Diagne fera face au juge demain mercredi. En attendant, aucune information n’a filtré quant à la plainte contre les policiers du Commissariat central de Dakar. Me El Hadji Diouf qui va défendre son client, risque de faire beaucoup de bruit.













Les Echos