Après son accident: Moustapha Guirassy narre sa mésaventure

Moustapha Guirassy ignore comment est arrivé cet accident. « On s’est retrouvé avec une partie du camion à l’intérieur de la cabine de notre 4×4. Le choc était très violent. On était coincés dans le véhicule durant près de 30 minutes. J’étais devant à côté de lui et c’est vers 8h30mn, voire 9h. Il y a eu beaucoup de retard avant d’avoir une ambulance et les pompiers », a expliqué Moustapha Guirassy sur les ondes de la RFM.



Rendant grâce à Dieu, le député a rendu ensuite un hommage à son chauffeur et ami. « Samba que nous venons de perdre, est un jeune frère à moi, un confident, un compagnon. On l’appelle chauffeur et c’est vrai que c’est lui qui conduisait. Mais c’est plutôt un ami, un très proche que j’aimais bien », a dit le PDG de l’IAM.



Ainsi, il appelle les autorités compétentes à trouver une solution pour les routes qui enregistrent beaucoup d’accidents.