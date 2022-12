Après son audition: Mc Niass dit avoir remis toutes les preuves au Doyen des juges

Le marabout Mc Niass, très confiant au sortir de son audition, n’a pas donné beaucoup de détails sur son face à face avec le Juge Oumar Maham Diallo. Il a fait savoir qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le juge.



À l’en croire, il a remis tous les audios et documents à sa disposition au juge. «J’ai répondu à toutes les questions et j’ai remis toutes les preuves au Doyen des juges. Le reste, je le laisse dans les mains de la justice», a-t-il soutenu.



Ainsi, il espère, à cet effet, que ces éléments vont contribuer à la manifestation de la vérité sur ce feuilleton politico judiciaire. Il annonce par ailleurs qu’une conférence de presse se tiendra sous peu pour apporter plus de détails.