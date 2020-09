Après son audition à l'Igaj - Souleymane Téliko contre attaque "Le ministre ne peut pas m'intimider", a asséné Souleymane Téliko après son audition à l'Igaj, au journal Les Echos.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour Souleymane Téliko, 'l'affaire Khalifa Sall est juste un prétexte. Ce qui leur a fait mal, c'est mon interview dans Les Echos". Et dans Source A, il déballe: "c'est, essentiellement, les propos que j'ai tenus, lors de l'émission Jury du Dimanche du 12 juillet que l'on me reproche. J'ai dit partager l'avis de la Cedeao. Ils m'ont opposé l'obligation de réserve et le principe du respect. Je rappelle, aussi, que la Cour d'appel de Dakar s'était rangée de mon côté que la Cedeao. Je n'ai dit rien de nouveau dans cette affire. est-ce que les magistrats de la Cour d'appel ont porté atteinte à l'honorabilité des juges de première instance", a-t-il questionné.



"C'est une tentative d'intimidation , pour que l'Union des Magistrats du Sénégal arrête de tenir cette ligne dure. Ce sont les avocats qui se constitués d'office", a-t-il rappelé.



Le journal évoque qu'il y a eu un accrochage entre les avocats de Téliko et les enquêteurs de l'Igaj.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos