Après son échec retentissant à la présidentielle de 2024: Idy refait surface pour la première fois à la Mosquée de Moussanté de Thiès Après son échec à la Présidentielle où il a obtenu moins de 1% des suffrages, Idrissa Seck est sorti de son silence. En tant que démocrate, l’ancien maire de Thiès indique : «le peuple a décidé souverainement, nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu’ils ils ont promis au peuple sénégalais sur la cherté de la vie, l'emploi des jeunes, la justice, entre autres».

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2024 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-Président du Conseil économique, social, et environnemental (Cese) n’a pas renoncé à sa carrière politique comme le suggèrent certains à cause de ses résultats électoraux. Il dit «être au service du pays».



D’après le journal Point Actu, il insiste : «je resterai toujours au service du pays quelles que soient les circonstances». «Le peuple a décidé souverainement, nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu’ils ont promis au peuple sénégalais sur la cherté de la vie, l'emploi des jeunes, la justice, entre autres», ajoute le leader de Rewmi.



Par ailleurs, Idrissa Seck a, lors de la prière de la Korité effectuée à la mosquée de Moussanté de Thiès, souhaité présenter «ses vœux à l’ensemble de ses concitoyens de Thiès et du Sénégal et prier pour qu’à l’occasion de cette Korité, Allah le ToutPuissant déverse, dans le Sénégal, sa miséricorde, que la paix règne, que la prospérité soit au rendez-vous.»



