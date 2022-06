Après son emprisonnement: Déthié Fall affiche sa fermeté et son ancrage à Yaw

Déthié Fall, en conférence de presse des leaders maintient sa posture de combattant des libertés et des droits. Après son face à face avec le juge, il a indiqué que suite à sa formation militaire à l’Enoa de Thiès, il ne peut qu’avoir une posture marchiale face à l’injustice. Et, aucune tentative d’intimidation ne peut l’obliger à changer ses convictions.



Ainsi, Déthié Fall prévient le Procureur qu’aujourd’hui ou demain, il reste dans sa posture. Puisque, le pays n’est pas dans une royaume et si, ca l’était, Macky Sall ne serait pas à la tête.



N’empêche, il a tenu à remercier tous les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi ainsi que toute la population sénégalaise. En tant que coordonnateur de la coalition, il réaffirme son ancrage à Yaw.



