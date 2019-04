Après son limogeage à la tête de la Direction des Domaines: Mamour Diallo vers la CREI ? Remplacé hier à la tête de la Direction générale des Domaines par M. El Hadji Mame Boye Diao, Mamadou Mamour Diallo pourrait être traduit dans les jours à venir devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI). C'est du moins ce que souhaite un célèbre député de l'opposition, qui compte lancer une pétition auprès de ses collègues parlementaires, afin que le responsable de l'Apr s'explique sur l'origine de ses biens et avoirs.

"C'est trop facile de limoger un tel haut fonctionnaire sans auditer sa gestion et vider ses casseroles. Il est vrai qu'une commission d'enquête parlementaire a été mise en place pour faire la lumière sur l'affaire des 94 milliards FCFA révélée par Ousmane Sonko. Mais cela ne suffit pas pour laver l'honneur de la Fonction publique et crédibiliser la Bonne gouvernance", se désole l'honorable député joint par le journal "Le Témoin".



Il poursuit : "A cet effet, je compte faire circuler une pétition auprès des députés de l'opposition et de la mouvance présidentielle visant à renvoyer Mamour Diallo devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI). Il est de son intérêt de justifier ses biens et avoirs puisque sous d'autres régimes ou à l'avenir, il sera obligé de le faire", a fait savoir le parlementaire. Comme quoi, l'affaire Mamour Diallo est loin de connaître son épilogue.

