Après son rejet de l’appel au dialogue du Président Sall : La COJER tacle Mimi Touré

La convergence des jeunesses républicaines COJER, souhaite une excellente fête de korité à son Excellence le Président Macky Sall et, à tout le peuple Sénégalais. Comme le veut la tradition, le Président a fait une déclaration pour présenter ses meilleurs vœux et pour surtout magnifier ce grand moment de vivication de la foi.



En ce jour de pardon, le Président a renouvelé son appel au dialogue et à la concertation en tendant la main à toutes les forces vives de la nation. Déjà, dans son discours à la nation du 3 avril, son Excellence le Président Macky SALL en bon père de la nation, a invité les forces vives au dialogue inclusif qui cimente nos relations sociales, politiques et religieuses.



Mimi Touré qui est l'ombre d'elle même, se donne le toupet et l'outrecuidance de rejeter cet appel au dialogue avec un argumentaire saugrenue et farfelus.



Mimi se considère importante alors que l'appel s'adresse aux forces vives pas aux poids plumes qui n'ont ni légitimité ni représentativité.



La COJER invite Mimi Touré à se faire toute petite et à se trouver une base politique avant de venir polluer le débat politique de notre pays.



La COJER remercie le Président Macky SALL pour son attachement viscéral à la paix, à la solidarité et au pardon.



Un Sénégal de Tous, Un Sénégal Pour Tous.