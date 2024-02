Après un hommage rendu au Président Macky Sall: La CEDEAO appelle à des élections inclusives et dénonce les ingérences etrangeres La Conférence prend note de la fin du mandat du Président Macky Sall le 2 avril 2024 et le félicite pour les formidables réalisations en matière d'infrastructures et de développement économique qu'il a réalisées en tant que Président de la République du Sénégal et pour son leadership inestimable en Afrique et le monde.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Février 2024 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence appelle toutes les parties prenantes sénégalaises à donner la priorité au dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente.



Sur le développement, la souveraineté et l'unité de l'Afrique, les chefs d’État et de gouvernement soulignent leur engagement en faveur de la souveraineté, de l’indépendance et de l’unité de l’Afrique.



Ainsi, la Conférence appelle tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute ingérence et ingérence susceptibles de déstabiliser les États membres et de nuire à l'unité régionale.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook