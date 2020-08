Après un leger différend familial : un ado engage des voyous et fait égorger son frère, un des assassins brulé vif par la foule Selon certaines informations, l'adolescent actuellement en fuite, Owura, a engagé les voyous pour commettre le crime après un malentendu continu entre lui et le défunt.

Un adolescent aurait engagé des voyous pour assassiner son frère de sang-froid à Akokoamong, une ville près d'Asokore Mampong dans la région d'Ashanti.



En cette horreur qui a eu lieu au Ghana, un témoin oculaire racontant ce qui s'est passé a dit que le coup pressenti, les assassins ont été assaillis à leur arrivée à Akokoamong, mais deux d'entre eux ont réussi à se faufiler dans la chambre du défunt identifié comme Labista pour lui trancher la gorge, le tuant sur le coup.



Selon certaines informations, l'adolescent actuellement en fuite, Owura, a engagé les voyous pour commettre le crime après un malentendu continu entre lui et le défunt.



Un ami proche du défunt, Emmanuel Owusu, a affirmé que le principal suspect de l'affaire du meurtre, Owura était assisté par un oncle nommé «Black» pour engager les voyous.



"Il y a eu des tensions entre le duo qui a conduit Owura à blesser Labista lors d'une confrontation il y a deux mois avec un tournevis, mais nous ne savions pas que cela atteindra ce niveau", a-t-il déclaré.



Certains habitants de la communauté dans laquelle ce tragique incident s'est produit ont réussi à attraper l'un des deux assassins et la foule l'a immédiatement brûlé. Mais heureusement, la police est arrivée à temps pour secourir l'autre.

La police a depuis lancé une chasse à l'homme pour Owura.

