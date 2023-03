Après une assemblée générale : La Cojecar met fin au mandat de son coordonnateur national La Convergence des Jeunes Cadres Républicains (Cojecar) s’est prononcée sur la léthargie endémique dans laquelle, elle s'enlise depuis quelques mois. Cette branche jeune de l’Alliance pour la République, en assemblée générale, regrette le fait que leur entité politique n'arrive plus à coordonner la plus petite action de communication.

Le mutisme grave et l’inactivité du coordonnateur de la Cojecar, ont été dénoncées. Les camarades d’Oumar Dieng, vice-coordonnateur, regrettent un pilotage à vue et une absence d'activités de leur coordonnateur, dont l’attitude leur leader plombe les énergies essentielles de la vie de la Cojecar. Ainsi, ils évoquent le non respect des engagements du coordonnateur désigné par consensus depuis 2019 et l'absence totale de moyens et de soutien du parti.



D’après Oumar Dieng, vu la situation politique actuelle du pays, où la Coalition Benno Bokk Yakaar a le plus besoin d'actions, de communication et d'animation politique, la Cojecar ne peut pas rester aphone et inexistante par rapport aux autres structures du parti.



La Convergence des jeunes cadres républicains doit sortir de sa torpeur et se remettre au service exclusif de la politique publique du Président Macky Sall afin de garantir le pari de la massification pour une éclatante victoire au soir de l’élection présidentielle de février 2024. Dans pareille situation, relève-t-il, il est urgent de réorganiser sans délai, l'ensemble des instances de la Cojecar.



D’après toutes ces considérations, l'assemblée générale de cette entité a pris la résolution suivante : Il a été mis fin au mandat du coordonnateur national de la Cojecar et son intérim sera assuré par Mamadou Ibrahima Sow, précédemment coordonnateur départemental de Dakar et président de la commission planification et stratégie, afin de permettre la mise en place du processus de renouvellement des instances.



Ailleurs, il a été précisé que le processus de désignation du nouveau coordonnateur nationale par Intérim, s'est fait par vote, selon les principes de transparence, d'inclusion et d'équité, en tenant compte de la diversité des compétences et des profils recherchés. Et après concertation avec l’ensemble de ses membres, le nouveau coordonnateur national par intérim est appelé à convoquer une réunion du Secrétariat national de la Cojecar dans les plus brefs délais.



Le coordonnateur national par intérim nouvellement élu par l’Assemblée Générale, prend fonction immédiatement après son élection. Et mandat lui est donné de mettre en œuvre toutes actions ou activités urgentes. Surtout, celles relatives à la communication sur l'actualité politique en concertation avec le Senac. « Telle est l'économie de la présente résolution. Nous sommes convaincus que le processus d'élection d'un nouveau coordonnateur national, permettra à la Cojecar de continuer à prospèrer et de servir exclusivement les intérêts du parti Alliance pour la République, de la Coalition Benno Bokk Yakaar et de la société dans son ensemble », explique-t-il.



Sous ce registre, la Cojecar reste plus que jamais dans sa ligne de défense et continuera de promouvoir la politique du président de la République, Macky Sall.









