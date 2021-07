Aps: Une augmentation des ressources financières réclamée Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics) section Aps, demande, à l’Etat, un traitement de faveur. En effet, depuis l’érection de l’Agence de presse sénégalaise (Aps) en société nationale, dit la section Synpics dans un communiqué, “l’entreprise, devenue société nationale, fonctionne toujours avec le même budget que lorsqu’elle était encore Etablissement public à caractère industriel et commercial. Le montant de la subvention annuelle de l’Etat n’a pas évolué”.

La section Aps Synpics déplore cette situation et invite l’Etat du Sénégal à prendre ses responsabilités, en allouant à la Sn Aps les moyens financiers lui permettant d’accomplir pleinement sa mission de service public. “ Cette décision est d’autant plus souhaitée par les travailleurs de l’Aps que l’entreprise est confrontée à d’énormes difficultés budgétaires, contrairement aux fausses informations véhiculées sur sa situation financière ”.



" L’entreprise traîne d’importants arriérés de cotisation à l’Ipres et à la Caisse de sécurité sociale. Et une partie des ayants-droit ne bénéficie pas de l’assurance maladie octroyée par l’entreprise, qui est également confrontée à la vétusté de ses équipements. Il s’y ajoute que la désuétude de sa plateforme web n’est plus un secret pour personne, alors que son parc automobile s’est complètement dégradé ”, dénoncent les syndicalistes.



Pour toutes ces raisons, “ nous, travailleurs de la Sn Aps, exigeons de l’Etat, une augmentation des ressources financières allouées à l’entreprise ”.



