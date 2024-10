Apsfd-Sénégal assure la présidence et le secrétariat exécutif de la fédération des Apsfd Uemoa à partir de 2025 (Président)

« C’est grâce aux performances réalisées et le trend soutenu de notre croissance, ainsi que la consolidation du secteur de la micro finance au Sénégal, que l’Apsfd-Sénégal a été choisie d’office par ses pairs lors de la 8ème réunion du conseil fédéral tenue au mois de septembre à Bamako (Mali) pour assurer la présidence et le secrétariat exécutif de la fédération des Apsfd de l’Uemoa à partir de 2025 », a dit Mamadou Cissé.



L’Apsfd-Sénégal a indiqué par ailleurs, qu’au Sénégal le secteur de la micro finance comptait 297 Systèmes financiers décentralisés (Sfd) et 913 points de services en 2023.



Le nombre de clients/membres était de 4 306 771 en 2023, selon les données rapportées par l’Apsfd-Sénégal. Il a été souligné aussi que la production de crédit du secteur de la micro finance est évaluée à 785 milliards de francs Cfa.



Dans le même sillage, l’association qui regroupe les établissements de micro finance fait savoir que l’encours de crédits est de 714 milliards de francs Cfa alors que l’encours des dépôts est estimé à 570 milliards de francs Cfa à fin 2023.

L’association renseigne, enfin, que les crédits en souffrance sont estimés, en 2023, à 38 milliards de francs Cfa

