Apurement de la dette publique : l'Etat décaisse plus de 30 milliards

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mai 2018



Le gouvernement a pris l’engagement d’éponger les dettes que l’Etat a contractées surtout avec les Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI).



En effet, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan annoncent un programme de paiement d’une trentaine de milliards, d’après le journal l’AS. Le paiement sera effectué à partir d’aujourd’hui et va concerner d’une part, les petits porteurs de sorte qu’il ne subsistera point d’instance de mandats de moins de 50 millions de francs et de chèques sur compte de dépôt de moins de 15 millions de francs. D’autre part, l’apurement de la dette intérieure concerne également les secteurs des BTP et les dépenses à la forte connotation sociale. Le gouvernement veut ainsi payer la quasi-totalité de toutes les dettes en instances de paiement au Trésor.



Cependant le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a mis en place un comité d’urgence chargé de valider jusqu’à concurrence de 85 milliards de francs, les instances d’engagement du budget 2018 se rapportant à des dépenses à fort impact socio-économique, dans les secteurs notamment des infrastructures et services de transport de l’énergie de l’agriculture, l’hydraulique et l’assainissement, de l’éducation et la formation, de la santé et de la protection sociale, de l’emploi et de la décentralisation.

