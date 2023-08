Arab Cup : Sadio Mané remporte son premier titre avec Al-Nassr ! Le premier titre de la saison pour Sadio Mané ! Dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo des grands soirs, auteur d’un doublé notamment, l’attaquant sénégalais et Al-Nassr ont remporté la Coupe Arabe en renversant en finale Al-Hilal de son coéquipier en sélection Kalidou Koulibaly (1-2) ce samedi en finale. Le capitaine des Lions a fait sa loi devant CR7 avant d’assister, impuissant, à la remontada de Mané et compagnie depuis le banc de touche.



Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2023 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Duel de champions d’Afrique 2021. Opposés l’un à l’autre, Sadio Mané (Al-Nassr) et Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) avaient en ligne de mire la victoire finale en Coupe Arabe des clubs champions avec leurs équipes respectives. Les deux Sénégalais figuraient dans les onze de départ disposés en 4-2-3-1 de part et d’autre. Sadio Mané au milieu gauche du schéma de Luis Castro, et Kalidou Koulibaly en défense centrale droite de la formation de Jorge Jesus.



La première période était à l’avantage de la bande à Sadio Mané, laquelle s’essayait à huit reprises devant le but, contre seulement deux tentatives du côté d’Al-Hilal et de Kalidou Koulibaly. La plupart des occasions venaient de Cristiano Ronaldo. Alors qu’il n’avait rien à se reprocher sur deux passes en profondeur mal ajustées de Sadio Mané (5e, 14e), le Portugais jouait ensuite de malchance devant le but. À la réception d’un centre dans la surface, le quintuple Ballon d’Or manquait notamment sa reprise de la tête (26e). Quelques minutes plus tard, il fixait la défense et décalait Talisca seul à droite ; mais la frappe enroulée du Brésilien ne trompait pas le gardien (34e).

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook