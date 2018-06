Arbitrage devant le CIRDI : Frank Timis bluffe encore African Petroleum de Frank Timis a annoncé avoir déposé une demande d’arbitrage au niveau du CIRDI qui vise le Sénégal. C’est encore du bluff et, jusqu’à hier, cette demande était inconnue du tribunal arbitral.

Le 25 juin dernier, le directeur général d’African Petroleum Jens Pace a annoncé que le groupe, propriété de l’homme d’affaire Frank Timis, avait déposé une demande d’arbitrage devant le Cettlement of Investment Disputes (CIRDI), le tribunal arbitral de la Banque mondiale.



Ce, pour protester contre l’annulation de ses contrat de partage de production Sénégal Offshore Sud Profond (SOSP) et Rufisque Offshore Profond (ROP) qui ont fini entre les mains de Total.



Dans la foulée de cette déclaration, Jens Pace invitait les autorités sénégalaises à faire comme la Gambie pour éviter une « issue malheureuse » au contentieux. En vérité, cette annonce d’Afrique Petroleum n’est qu’un « retenez moi ou fais un malheur » puisque cette demande d’arbitrage, qui viserait le Sénégal, n’existe pas. Du Moins j’jusqu’à hier, 19 heures GMT.







